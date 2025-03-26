Александр Мостовой: «Когда Мостовой говорит правду, это почему-то называют критикой. Просто я открытый, честный. Всю жизнь играл на таком уровне, о котором многие даже не мечтали»

— Да мне какая разница. Это их кухня. Они могут говорить все что угодно. Тем более на фоне таких заоблачных успехов. Вы чего. Теперь это лучшая сборная за последние 30 лет.
Никто сейчас не поспорит с Александром Мостовым. Зачем спорить. Они же любят говорить, что Мостовой критикует. Почему-то когда Мостовой говорит правду, называют это критикой.
Всю жизнь играл в футбол. На таком уровне, о котором многие даже не мечтали. Во сне даже так не играли. Просто я открытый, честный. И не подлизываюсь, как многие это делают, — сказал бывший полузащитник сборной России.
Мостовой про сигма-боев и скуфов: «Не слежу, честно сказать. Какой-то бой, сигма. Не знаю, кто это».
Мостовой о сборной России: «Самая сильная за последние 30 лет, этот титул можно давать смело. Непросто устанавливать рекорды за рекордами, а соперники не важны».