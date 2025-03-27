Смолов об Овечкине: «Из россиян пожизненный контракт с каким-нибудь брендом может получить только Саня, и то — с относящимся к хоккею, скорее всего»

— Что нужно делать российскому спортсмену, чтобы получить пожизненный контракт с известным брендом, как Роджер Федерер, Леброн Джеймс, Криштиану Роналду или Кевин Дюрэнт?
— Ну тут очевидно, что на сегодняшний день из российских спортсменов пожизненный контракт может получить только Саня Овечкин, и то — скорее всего, с каким то относящимся к хоккею брендом.
Вы называете в первую очередь выдающихся спортсменов, которые сначала изменили свои виды спорта, а впоследствии развили свой бренд.
Это ровно то, о чем я сказал — в основе всего лежит спортивный результат, — сказал футболист «Краснодара».