Артига о травме Джикии: «Сделаем тесты, чтобы оценить состояние. У “Химок” есть и другие, кто готов показать себя на поле»

— Потеря Джикии как сказалась сегодня в матче? И как это отразится на команде, помня о том, что существуют проблемы с защитниками?
— Сейчас сделаем некоторые тесты и снимки, чтобы оценить состояние Джикии, дадим ему два дня на восстановление. У нас есть и другие игроки, которые готовы показать себя на поле.
— У "Пари НН были хорошие подходы и моменты. Почему отдали инициативу?
— Мы понимали, что этот матч будет сродни финалу. У нас очень хорошо сыграл вратарь, поэтому мы смогли сохранить этот счет. Но «Пари НН» тоже понимал, что это важная игра, старался победить, — сказал тренер «Химок».