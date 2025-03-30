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Артига о травме Джикии: «Сделаем тесты, чтобы оценить состояние. У “Химок” есть и другие, кто готов показать себя на поле»

— Перед матчем была непростая ситуация, мы лишились трех защитников, плюс сегодня получил травму Джикия. Но мы хорошо стартовали и далее развивали успех, в итоге смогли выиграть. Хотел бы поблагодарить всю команду, что они победили, несмотря ни на что.

Источник: Спортс"

— Потеря Джикии как сказалась сегодня в матче? И как это отразится на команде, помня о том, что существуют проблемы с защитниками?

— Сейчас сделаем некоторые тесты и снимки, чтобы оценить состояние Джикии, дадим ему два дня на восстановление. У нас есть и другие игроки, которые готовы показать себя на поле.

— У "Пари НН были хорошие подходы и моменты. Почему отдали инициативу?

— Мы понимали, что этот матч будет сродни финалу. У нас очень хорошо сыграл вратарь, поэтому мы смогли сохранить этот счет. Но «Пари НН» тоже понимал, что это важная игра, старался победить, — сказал тренер «Химок».