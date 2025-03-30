Артига о травме Джикии: «Сделаем тесты, чтобы оценить состояние. У “Химок” есть и другие, кто готов показать себя на поле»

— Перед матчем была непростая ситуация, мы лишились трех защитников, плюс сегодня получил травму Джикия. Но мы хорошо стартовали и далее развивали успех, в итоге смогли выиграть. Хотел бы поблагодарить всю команду, что они победили, несмотря ни на что.