Уэйн Руни: «Реал» был заинтересован во мне в 2010-м, но я хотел в «Барсу», играть с Месси, Хави и Иньестой. Любой футболист мечтал об этом"

Часто говорят, что среди них был «Манчестер Сити», но, честно говоря, этот вариант никогда не рассматривался. Реальные предложения поступили от «Челси», «Реала» и «Барселоны».
В тот момент я был готов к переезду в Испанию — переговоры действительно велись. Сделка с «Реалом» казалась наиболее вероятной в течение нескольких дней, но больше всего я думал именно о «Барселоне». Представлял, как мог бы вписаться в ту команду рядом с Лионелем Месси, Андресом Иньестой, Хави и Серджи Бускетсом.
В итоге я решил остаться в «Юнайтед», но тогдашняя «Барселона» была невероятной командой, и любой футболист мечтал бы там сыграть«, — написал лучший бомбардир в истории “МЮ”.
Руни о Тренте: «Реал» — величайший клуб мира. Уход из «Ливерпуля» туда вполне объясним с точки зрения развития карьеры".