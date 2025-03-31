Уэйн Руни: «Реал» был заинтересован во мне в 2010-м, но я хотел в «Барсу», играть с Месси, Хави и Иньестой. Любой футболист мечтал об этом"

В тот момент я был готов к переезду в Испанию — переговоры действительно велись. Сделка с «Реалом» казалась наиболее вероятной в течение нескольких дней, но больше всего я думал именно о «Барселоне». Представлял, как мог бы вписаться в ту команду рядом с Лионелем Месси, Андресом Иньестой, Хави и Серджи Бускетсом.