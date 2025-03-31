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Уэйн Руни: «Реал» был заинтересован во мне в 2010-м, но я хотел в «Барсу», играть с Месси, Хави и Иньестой. Любой футболист мечтал об этом"

«Когда в 2010 году я сказал “Манчестер Юнайтед”, что не хочу подписывать новый контракт, и подал запрос на трансфер, три клуба проявили ко мне интерес.
Источник: Sports

Часто говорят, что среди них был «Манчестер Сити», но, честно говоря, этот вариант никогда не рассматривался. Реальные предложения поступили от «Челси», «Реала» и «Барселоны».

В тот момент я был готов к переезду в Испанию — переговоры действительно велись. Сделка с «Реалом» казалась наиболее вероятной в течение нескольких дней, но больше всего я думал именно о «Барселоне». Представлял, как мог бы вписаться в ту команду рядом с Лионелем Месси, Андресом Иньестой, Хави и Серджи Бускетсом.

В итоге я решил остаться в «Юнайтед», но тогдашняя «Барселона» была невероятной командой, и любой футболист мечтал бы там сыграть«, — написал лучший бомбардир в истории “МЮ”.

Руни о Тренте: «Реал» — величайший клуб мира. Уход из «Ливерпуля» туда вполне объясним с точки зрения развития карьеры".