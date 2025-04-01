Паньотта об Овечкине: «Соперничество с Кросби сравнимо со спором Месси и Роналду. Александр — величайший снайпер, которого когда-либо видел хоккей»

Овечкин провел в регулярках 1483 матча и набрал 1613 (890+723) очков. В активе Кросби 1677 (619+1058) результативных действий за 1345 игр.
"Имею честь освещать выступления Овечкина с момента его появления в НХЛ. Невозможно отрицать и недооценивать, насколько он талантлив.
С точки зрения забитых голов, когда Александр установит новый рекорд, невозможно будет сомневаться, что он — величайший снайпер и хоккеист, которого когда-либо видел этот вид спорта.
Ови сопоставим со звездами в других видах спорта. Его постоянное соперничество на льду с Сидни Кросби, безусловно, сравнимо со спором Лионеля Месси и Криштиану Роналду", — сказал инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта.
«Дзюба и Овечкин — две легенды. Не могу сказать, кто круче». Карапузов из «Пари НН» о спортсменах.
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