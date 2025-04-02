Генич о конфликте с Дзюбой: «Были в одной комнате после ссор, я ушел не со слезами. Сейчас он более прокачанный, я бы истекал кровью, возможно. Пусть существует в своем мире»

— Мы с ним были в одной комнате в проекте «Ну, так нельзя» уже после наших ссор, скандалов, публичных резких заявлений — и ничего.
Он не пошел брать меня за грудки, заламывать мне шею «ты что, охренел». Мы спокойно общались, провели эфиры. Я ушел оттуда не со слезами.
Ну ты что думаешь, если бы мы оказались в одной комнате, он пошел бы меня бить или что?
— Кто бы кого победил?
— Ну, он сейчас более прокачанный. Наверное, мне бы досталось. Может быть, я бы истекал кровью. Но я сразу хочу сказать, если он посмотрит, я бы не пошел подавать на него заявление.
Он существует в своем мире, пусть существует, — сказал комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.
Артем Дзюба: «Если Генича, Нагучева, Шнякина и Гурцкая закроют со мной в одной комнате — они убегут оттуда со слезами на глазах. Со своим острым языком я могу пройтись по каждому».
Бубнов — Геничу: «Пойдете на “стрелку” с Дзюбой — возьмите меня. Он заикаться до последних дней будет. Артем прописал мне таблетки, но не дал рецепт — спрошу у него».