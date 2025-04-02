Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генич о конфликте с Дзюбой: «Были в одной комнате после ссор, я ушел не со слезами. Сейчас он более прокачанный, я бы истекал кровью, возможно. Пусть существует в своем мире»

Ранее форвард Акрона и сборной России заявил, что Генич некрасиво себя вел по отношению к нему, и если бы они оказались в одной комнате, комментатор убежал бы оттуда со слезами на глазах .
Источник: Спортс"

— Мы с ним были в одной комнате в проекте «Ну, так нельзя» уже после наших ссор, скандалов, публичных резких заявлений — и ничего.

Он не пошел брать меня за грудки, заламывать мне шею «ты что, охренел». Мы спокойно общались, провели эфиры. Я ушел оттуда не со слезами.

Ну ты что думаешь, если бы мы оказались в одной комнате, он пошел бы меня бить или что?

— Кто бы кого победил?

— Ну, он сейчас более прокачанный. Наверное, мне бы досталось. Может быть, я бы истекал кровью. Но я сразу хочу сказать, если он посмотрит, я бы не пошел подавать на него заявление.

Он существует в своем мире, пусть существует, — сказал комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

Артем Дзюба: «Если Генича, Нагучева, Шнякина и Гурцкая закроют со мной в одной комнате — они убегут оттуда со слезами на глазах. Со своим острым языком я могу пройтись по каждому».

Бубнов — Геничу: «Пойдете на “стрелку” с Дзюбой — возьмите меня. Он заикаться до последних дней будет. Артем прописал мне таблетки, но не дал рецепт — спрошу у него».