Мостовой о лучших российских футболистах: «Спросите тех, кто всю жизнь играл. Понятно, какую десятку они назовут. Там будут Мостовой, Аршавин, Канчельскис, Жирков, еще кто-то»

— Конечно! Но вот зря вы называете конкретные фамилии, не надо, вы все время хотите этим провоцировать. Но вы сейчас спросите тех, кто всю жизнь играл в футбол, понятно, какую десятку лучших они назовут. Там будут Мостовой, Аршавин, Канчельскис, Жирков, еще кто-то. Мы в Европе по 15 лет играли! Но все это условно.
Кто-то что-то кричит, но кто у нас в Европе больше всех забил? Почему нигде не говорите, что Мостовой забил в Европе столько, сколько люди во сне не забивали! Говорят про Россию, но я в России ни одной игры не сыграл, потому что выступал еще в Советском Союзе, — сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты».