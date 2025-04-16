Мостовой о лучших российских футболистах: «Спросите тех, кто всю жизнь играл. Понятно, какую десятку они назовут. Там будут Мостовой, Аршавин, Канчельскис, Жирков, еще кто-то»

— Конечно! Но вот зря вы называете конкретные фамилии, не надо, вы все время хотите этим провоцировать. Но вы сейчас спросите тех, кто всю жизнь играл в футбол, понятно, какую десятку лучших они назовут. Там будут Мостовой, Аршавин, Канчельскис, Жирков, еще кто-то. Мы в Европе по 15 лет играли! Но все это условно.