Кейн о пенальти: «Балотелли и Неймар ждали движение вратаря, прежде чем ударить, это помогло мне. Раньше я бил на силу и точность, но попытался это улучшить»

Я всегда пытаюсь найти маленькие способы стать лучше. Это [исполнение пенальти] — одно из них. Конечно, это помогло мне с пенальти с тех пор. У меня, очевидно, хорошие результаты. Мне просто нужно продолжать делать то, что я делаю", — сказал Кейн в интервью TNT Sports Brasil.