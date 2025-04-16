Кейн о пенальти: «Балотелли и Неймар ждали движение вратаря, прежде чем ударить, это помогло мне. Раньше я бил на силу и точность, но попытался это улучшить»

"За эти годы было довольно много игроков, которые били пенальти таким образом. Я думаю, [некоторые игроки] приходят мне в голову: такими были [Марио] Балотелли, Неймар. Они ждали вратаря, прежде чем ударить. Раньше я этого не делал, я ставил на большую силу и точность.
Когда я не забил тот пенальти на чемпионате мира [против сборной Франции], я почувствовал, что могу что-то изменить, особенно если бью два пенальти за матч. Я хотел попытаться это улучшить, к счастью, с тех пор все хорошо.
Я всегда пытаюсь найти маленькие способы стать лучше. Это [исполнение пенальти] — одно из них. Конечно, это помогло мне с пенальти с тех пор. У меня, очевидно, хорошие результаты. Мне просто нужно продолжать делать то, что я делаю", — сказал Кейн в интервью TNT Sports Brasil.
Сегодня «Бавария» сыграет с «Интером» во 2-м матче ¼ финала Лиги чемпионов (первый матч — 1:2).