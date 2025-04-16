Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мюллер догнал Месси по матчам в ЛЧ — по 163. Больше лишь у Роналду и Касильяса

Полузащитник «Баварии» вышел в стартовом составе на игру с «Интером» в четвертьфинале. Это его 163-й матч в турнире.

Источник: Спортс"

Опережают немца и аргентинца только Криштиану Роналду (183 игры) и Икер Касильяс (177).

Статистику выступлений Мюллера можно изучить здесь.

«Интер» — «Бавария». Лаутаро, Кейн, Тюрам и Мюллер играют. Онлайн-трансляция.