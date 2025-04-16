Мюллер догнал Месси по матчам в ЛЧ — по 163. Больше лишь у Роналду и Касильяса

Опережают немца и аргентинца только Криштиану Роналду (183 игры) и Икер Касильяс (177).
Статистику выступлений Мюллера можно изучить здесь.
«Интер» — «Бавария». Лаутаро, Кейн, Тюрам и Мюллер играют. Онлайн-трансляция.
Полузащитник «Баварии» вышел в стартовом составе на игру с «Интером» в четвертьфинале. Это его 163-й матч в турнире.
Опережают немца и аргентинца только Криштиану Роналду (183 игры) и Икер Касильяс (177).
Статистику выступлений Мюллера можно изучить здесь.
«Интер» — «Бавария». Лаутаро, Кейн, Тюрам и Мюллер играют. Онлайн-трансляция.