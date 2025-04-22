Папа римский хотел крестить детей Роналду, когда Джорджина была беременна двойней. Об этом рассказал телеведущий Пачеко

Я знаю Долорес (мать Роналду — Спортс«“), и когда я уезжал, я позвонил ей и сказал: “Папа Франциск хочет принять Криштиану, почему этого до сих пор не произошло?” И, на самом деле, мы сначала организовали визит Долорес и ее семьи, который и состоялся, и я поехал с ними, чтобы организовать визит Роналду. Он тогда был занят.