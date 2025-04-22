Папа римский хотел крестить детей Роналду, когда Джорджина была беременна двойней. Об этом рассказал телеведущий Пачеко

"В шутку он сказал, что уже принял всех португальцев, и все, что ему нужно было сделать теперь, это встретиться с Криштиану Роналду. И я воспользовался этим моментом и сказал — в какой-то степени это была шутка, — что позабочусь об этом и приведу к нему Криштиану Роналду.
Я знаю Долорес (мать Роналду — Спортс«“), и когда я уезжал, я позвонил ей и сказал: “Папа Франциск хочет принять Криштиану, почему этого до сих пор не произошло?” И, на самом деле, мы сначала организовали визит Долорес и ее семьи, который и состоялся, и я поехал с ними, чтобы организовать визит Роналду. Он тогда был занят.
Папа римский хотел крестить детей Роналду. В то время Джорджина была беременна двойней, один из детей в итоге умер, и я не знаю, что случилось дальше", — сказал Пачеко в эфире TVI.
В апреле 2022 года у Роналду и Джорджины Родригес родились близнецы — мальчик и девочка. Сын скончался вскоре после родов.
Папа римский Франциск умер 21 апреля на 89-м году жизни.