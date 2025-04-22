Криштиану Роналду: эволюция физической формы за 20 лет

Криштиану Роналду — всемирный пример трудолюбия и профессионализма. Из молодого худого человека он через работу из года в год превращался в секс-символ для многих девушек. Его футбольные успехи определены безупречной физической формой, над которой он трудится всю свою карьеру, оставаясь на 40-м году жизни одним из лучших игроков в мире.
Юношество: неидеальное тело и излишняя эмоциональность
Криштиану Роналду имеет простую биографию: родился на острове Мадейра в неспортивной семье, в которой только крестный отец Баррош Соуза тренировал юношеский состав «Насьонала». После седьмого дня рождения Роналду начал играть за «Андоринью». Он не особо выделялся среди сверстников по физическим данным.
Желание быть лучшим и уровень игры омрачала эмоциональность, он почти всегда плакал в случае поражений или промахов. С детства Криштиану заглядывался на себя в зеркало, он был высоким, но худым. В «Насьонале» он выиграл местный чемпионат, когда на него обратила внимание академия «Спортинга». Он концентрировался только на футбольных качествах, просил тренеров показывать больше упражнений после окончания тренировок.
У юноши также были проблемы с коммуникацией. Футболист хотел уехать домой, когда из-за островного диалекта его сверстники смеялись над ним. Но Соуза уговорил его вернуться в «Спортинг». Эта ситуация только закалила молодого спортсмена, он вновь сконцентрировался на тренировках.
«Манчестер Юнайтед»: становление физической формы
После 18-летия португалец перебрался в «Манчестер Юнайтед». Английский футбол отличается от других европейских лиг обилием силовой борьбы и жесткостью. За физподготовку в «Манчестер Юнайтед» отвечал Мик Клегг. «В первые пару недель Криштиану Роналду попросил меня помочь ему быть лучшим в мире», — вспоминает Клегг.
Поначалу велась работа над общей подготовкой португальца, чтобы укрепить тело во избежание травм. Верхняя и средняя части тела футболиста прорабатывались с помощью боксерской программы. Далее — более широкий спектр силовых упражнений. Также Клегг видел важность укреплять не только физические навыки, но и умственные. В том числе благодаря такому подходу футболист стал более умным и менее эмоциональным.
В «Манчестер Юнайтед» нападающий стал настолько хорош, что впервые завоевал «Золотой мяч». Также он трижды выиграл чемпионат Англии, один раз Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Именно в «Манчестер Юнайтед» родился особый статус игрока, именные футболки Cristiano Ronaldo стали продаваться очень быстро.
«Реал»: сколько секретов тренировок
В 2009 году Криштиану Роналду перешел в мадридский «Реал», в 24 года. При лучших возможностях и большом заработке нападающий стал более атлетичным, он стал работать на свою красоту, не сбавляя в футбольном плане. В 2015 году он дал 15 лучших фитнес-советов.
Среди них в том числе были:
- дисциплина и строгая приверженность распорядку дня;
- тренировки не только тела, но и разума;
- правильный сон;
- смешивание разных видов тренировок;
- хорошая диета, пить много воды, отказ от алкоголя.
В «Реале» Криштиану Роналду — эталон для мирового футбола, максимально подкачан, у него был самый низкий процент жира среди игроков. Он стал лидером не только команды, но и сборной Португалии. Был заметен его профессиональный рост. Во время игры за «Реал» игрок еще четыре раза получил «Золотой мяч». В 2016 году сборная Португалии вместе с ним стала победителем чемпионата Европы.
Самодисциплина, планирование, работа с личным диетологом — так родился идеальный игрок. Сколько было приложено усилий к игровым качествам, к форме, столько футболист получил дивидендов по контрактам со спонсорами.
Итоги: любовь к себе помогает
Криштиану Роналду позднее также играл в итальянском «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед», сейчас футболист выступает за саудовский «Аль-Наср», карьера в Европе завершена. Он работал над собой на протяжении всей карьеры, биография насчитывает 32 трофея. До сих пор он держит себя в тонусе, соблюдая диеты и дополнительно тренируясь для профессионализма и из любви к себе. Возраст немного меняет португальца, но все равно остаются шансы, что он сможет сыграть на чемпионате мира в США.