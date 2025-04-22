Криштиану Роналду: эволюция физической формы за 20 лет

Криштиану Роналду позднее также играл в итальянском «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед», сейчас футболист выступает за саудовский «Аль-Наср», карьера в Европе завершена. Он работал над собой на протяжении всей карьеры, биография насчитывает 32 трофея. До сих пор он держит себя в тонусе, соблюдая диеты и дополнительно тренируясь для профессионализма и из любви к себе. Возраст немного меняет португальца, но все равно остаются шансы, что он сможет сыграть на чемпионате мира в США.