Агент Кюри: «Барса» потратила более 450 млн евро на Дембеле, Коутиньо и Гризманна. Неймара продали за 222 млн евро — было бы разумнее повысить ему зарплату"

«Дембеле, Коутиньо и Гризманн обошлись “Барселоне” более чем в 450 миллионов евро, а Неймар был продан за 222 миллиона евро.
Если сложить комиссионные этих троих, возможно, было бы разумнее повысить зарплату Неймару. Сделать его самым высокооплачиваемым игроком в мире.
Лучше было бы сказать Неймару: «Сколько ты зарабатываешь? 15? Я заплачу тебе 30, и ты останешься здесь».
«Барселона» никогда не продает своих игроков и никогда не зарабатывает на них деньги.
Когда игрок хорош, ему дают длительный срок контракта и повышают зарплату. Игрокам платили так много, что никто из них не хотел уходить, даже бесплатно.
Пике, Жорди Альба, Бускетс… Суарес перешел в «Атлетико», а «Барса» выплачивала ему часть зарплаты. Люди хотели остаться в клубе навсегда", — сказал агент Андре Кюри.