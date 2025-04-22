Александр Мостовой: «Если Овечкин захочет тренировать, ему тоже получать лицензию? Мучают великих спортсменов. Не виноват, что меня наградила природа, чтобы я играл в футбол»

— В жизни всегда есть и будет что-то новое. Тут тоже что-то новое взял. Но я всегда говорил: правила в футболе не меняются. Мяч как был круглый, так и остался. Ворота как были такого размера, так и остались. Поэтому правила простые: забить как можно больше мячей в ворота и выиграть.