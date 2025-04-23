Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент «Сантоса» о Неймаре: «Велики шансы, что мы продлим контракт до ЧМ-2026. Мы всегда хотим на него рассчитывать»

Действующий контракт форварда с клубом рассчитан до конца июня.
Источник: Спортс"

«Исходя из того, что мы обсуждали, есть очень хороший шанс, что если он и “Сантос” захотят, то мы продлим соглашение с расчетом, что он останется до чемпионата мира в следующем году. Основной проект рассчитан на шесть месяцев, и при его жизнеспособности, учитывая сложившуюся ситуацию, шансы на продление нашего контракта очень велики.

Травма Неймара не повлияет на ситуацию. Есть проект, и эта работа не зависит от того, играет он или нет. Нам нужно все проанализировать и просчитать — преемственность, выгоды от того, что Неймар останется.

Мы всегда хотим рассчитывать на Неймара. Он проделал большую работу. Мы надеемся, что благодаря этому прогрессу у него появится возможность вернуться", — сказал Марсело Тейшейра в интервью TV Globo.