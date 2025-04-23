Президент «Сантоса» о Неймаре: «Велики шансы, что мы продлим контракт до ЧМ-2026. Мы всегда хотим на него рассчитывать»

«Исходя из того, что мы обсуждали, есть очень хороший шанс, что если он и “Сантос” захотят, то мы продлим соглашение с расчетом, что он останется до чемпионата мира в следующем году. Основной проект рассчитан на шесть месяцев, и при его жизнеспособности, учитывая сложившуюся ситуацию, шансы на продление нашего контракта очень велики.