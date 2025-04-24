Уокер о том, что сказал Феликсу «никто не Месси» в перерыве матча с «Наполи»: «Против таких соперников важен процесс, это командная игра. Жоау согласился со мной, сказав, что нужно больше па

«Я не сказал Жоау: “Ты не Месси, отдай пас”. Я имел в виду “давай убедимся, что у нас есть процесс”. Он согласился со мной и сказал, что нам нужно больше пасовать и контролировать ситуацию. Я сказал это не только Жоау. Я не знал, что там была камера. Но я все равно не изменил бы ничего из своих слов.
Я сказал, что никто не Месси. В каждой команде мира есть определенные игроки, способные перевернуть игру, когда захотят. Я отдаю им должное — это Килиан Мбаппе, Винисиус, Мо Салах и Усман Дембеле, который в ударе с начала года. Помимо этого, это командная игра.
Я хотел сказать Жоау, что Леау — фантастический игрок. Он из тех, кому можно отдать мяч, и он может обойти троих, четверых, пятерых и пробить точно в «девятку».
В «Манчестер Сити» за последние годы мы в основном получали удовольствие от процесса. Все зависело от того, как вы действуете на поле. Это было связано с передачами.
Если у вас есть такой игрок, как Месси, способный справиться с четырьмя игроками и забить, это значительно облегчает игру. Но против соперника уровня «Наполи», как я считаю, нужен процесс продвижения мяча и изматывание соперника. Тогда появляется свободное пространство. Именно об этом я говорил с Жоау", — сказал Уокер в своем подкасте.