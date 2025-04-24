Уокер о том, что сказал Феликсу «никто не Месси» в перерыве матча с «Наполи»: «Против таких соперников важен процесс, это командная игра. Жоау согласился со мной, сказав, что нужно больше па

«Я не сказал Жоау: “Ты не Месси, отдай пас”. Я имел в виду “давай убедимся, что у нас есть процесс”. Он согласился со мной и сказал, что нам нужно больше пасовать и контролировать ситуацию. Я сказал это не только Жоау. Я не знал, что там была камера. Но я все равно не изменил бы ничего из своих слов.