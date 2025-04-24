Неймар предпочитает видеть во главе сборной Бразилии Анчелотти, а не Жезуша. Форвард «внимательно следит за каждым шагом переговоров» (ESPN)

Как минимум один агент и два посредника ведут переговоры с сыном тренера Давиде Анчелотти. В CBF будут следить за матчем «Реала» и «Барселоны» в финале Кубка Испании — Анчелотти может быть уволен из мадридского клуба в случае поражения.
Официально конфедерация не подтверждает информацию о переговорах с Карло. Тем не менее утверждается, что бразильцы хотят достигнуть договоренности с ним как можно быстрее. Если CBF снова получит отказ, как и в 2023 году, то обратится к кандидатуре Жорже Жезуша.
Отмечается, что нападающий «Сантоса» Неймар «внимательно следит за каждым шагом переговоров» и помогает наладить контакт между сторонами. Он предпочитает видеть во главе сборной именно Анчелотти, а не Жезуша, под руководством которого играл в «Аль-Хилале».
Отмечается, что Винисиус Жуниор и Родриго, которые работают под руководством Анчелотти в «Реале», также не скрывают желания видеть его на посту главного тренера национальной команды.