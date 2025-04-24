Неймар предпочитает видеть во главе сборной Бразилии Анчелотти, а не Жезуша. Форвард «внимательно следит за каждым шагом переговоров» (ESPN)

Официально конфедерация не подтверждает информацию о переговорах с Карло. Тем не менее утверждается, что бразильцы хотят достигнуть договоренности с ним как можно быстрее. Если CBF снова получит отказ, как и в 2023 году, то обратится к кандидатуре Жорже Жезуша.