Рюдигера удалили на 122-й минуте финала Кубка — он бросил кусок льда в в судью, когда уже был на скамейке. Защитник «Реала» возмутился свистком из-за отмашки Мбаппе

Эпизод вызвал негодование Антонио Рюдигера, который к этому моменту уже находился на скамейке. Судья показал защитнику «Реала» красную карточку на 122-й минуте — немец бросил в арбитра какой-то предмет. Marca утверждает, что это был кусок льда.