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Рюдигера удалили на 122-й минуте финала Кубка — он бросил кусок льда в в судью, когда уже был на скамейке. Защитник «Реала» возмутился свистком из-за отмашки Мбаппе

Барселона выиграла титул, обыграв Реал в финале со счетом 3:2.
Источник: Спортс"

В компенсированной ко второму экстра-тайму время главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа остановил атаку «Реала» из-за отмашки Килиана Мбаппе от Эрика Гарсии.

Эпизод вызвал негодование Антонио Рюдигера, который к этому моменту уже находился на скамейке. Судья показал защитнику «Реала» красную карточку на 122-й минуте — немец бросил в арбитра какой-то предмет. Marca утверждает, что это был кусок льда.

Члены тренерского штаба «Реала» удерживали разъяренного Рюдигера после удаления.

Винисиус и Лукас Васкес также высказывали возмущение и активно размахивали руками.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ».