Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Васкеса удалили в конце матча с «Барсой». Красную получил еще один игрок «Реала» — из-за отсутствия протокола пока не известно, Беллингема или Винисиуса

Барселона выиграла Кубок Испании, обыграв Мадрид в финале со счетом 3:2.
Источник: Спортс"

В компенсированной ко второму экстра-тайму время главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа остановил атаку «Реала» из-за отмашки Килиана Мбаппе от Эрика Гарсии. Это возмутило Антонио Рюдигера, который кинул лед в сторону судьи от скамейки запасных. За это защитника «Мадрида» удалили.

Как пишет Marca, красные карточки после матча также получили Винисиус и Лукас Васкес.

В то же время журналистка COPE Аранча Родригес подтверждает удаление Васкеса, но утверждает, что красную карточку получил Джуд Беллингем, а не Винисиус.

Расхождения вызваны тем, что официальный судейский протокол матча до сих пор не опубликован.