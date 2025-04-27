Васкеса удалили в конце матча с «Барсой». Красную получил еще один игрок «Реала» — из-за отсутствия протокола пока не известно, Беллингема или Винисиуса

В компенсированной ко второму экстра-тайму время главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа остановил атаку «Реала» из-за отмашки Килиана Мбаппе от Эрика Гарсии. Это возмутило Антонио Рюдигера, который кинул лед в сторону судьи от скамейки запасных. За это защитника «Мадрида» удалили.