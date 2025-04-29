Экс-арбитр Кинхефер о поведении Рюдигера в финале Кубка Испании: «Позор. Тренер сборной должен подумать, может ли такой человек представлять нашу страну»

В компенсированное ко второму экстра-тайму время финала главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа остановил атаку «Реала» из-за отмашки Килиана Мбаппе от защитника «Барселоны» Эрика Гарсии. Это возмутило Антонио Рюдигера, который кинул лед в сторону судьи от скамейки запасных. За это защитника «Мадрида» удалили.
«Поведение Рюдигера — позор. Тренер сборной должен подумать, может ли такой человек по-прежнему представлять нашу страну», — сказал бывший немецкий судья Торстен Кинхефер.
В отношении Рюдигера не будет санкций от DFB за поведение в финале Кубка, скорее всего. Феллер сказал: «Он слишком сильно поддался напряженной обстановке вокруг “Реала” перед матчем».
Рюдигеру грозит бан на 4−12 матчей. Защитник «Реала» бросил кусок льда в судью и был удален в финале Кубка Испании с «Барсой».