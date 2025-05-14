Мбаппе — Иньиго, жаловавшемуся ему на пенальти после симуляции Килиана: «Смотри, я в белой футболке, а не в желтой». Защитник ответил: «Но желтую ты получишь»

На 42-й минуте матча 35-го тура Ла Лиги нападающий «Реала» упал в штрафной «блауграны» после попытки Френки де Йонга выбить у него мяч. При этом нидерландец не коснулся француза — тот потерял равновесие сам. Главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес сперва назначил одиннадцатиметровый, но затем отменил после консультации с видеоассистентом из-за того, что в ходе атаки в положение вне игры попал полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.