Мбаппе — Иньиго, жаловавшемуся ему на пенальти после симуляции Килиана: «Смотри, я в белой футболке, а не в желтой». Защитник ответил: «Но желтую ты получишь»

На 42-й минуте матча 35-го тура Ла Лиги нападающий «Реала» упал в штрафной «блауграны» после попытки Френки де Йонга выбить у него мяч. При этом нидерландец не коснулся француза — тот потерял равновесие сам. Главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес сперва назначил одиннадцатиметровый, но затем отменил после консультации с видеоассистентом из-за того, что в ходе атаки в положение вне игры попал полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.
Пока арбитр разбирался в ситуации, Мбаппе, готовившийся к удару с точки, пообщался с футболистами «Барселоны».
OK Diario пишет, что Иньиго Мартинес упрекнул француза в том, что тот симулировал, и попросил объяснить ситуацию. Мбаппе на это ответил: «Смотри, я в белой футболке, а не в желтой».
Защитник «Барселоны» отреагировал на эту реплику: «Но желтую ты получишь, ага».