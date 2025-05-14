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Макрон про хиджабы: «Поддерживаю Олимпийскую хартию, запрещающую ношение любых религиозных символов во время соревнований. Это вопрос равенства мужчин и женщин»

В феврале сообщалось, что Сенат Франции проголосовал за запрет «ношения любого знака или одежды, явно демонстрирующих политическую или религиозную принадлежность» на всех профессиональных и любительских соревнованиях регионального и национального уровня, организованных французскими спортивными федерациями.

Источник: Спортс"

В феврале сообщалось, что Сенат Франции проголосовал за запрет «ношения любого знака или одежды, явно демонстрирующих политическую или религиозную принадлежность» на всех профессиональных и любительских соревнованиях регионального и национального уровня, организованных французскими спортивными федерациями. Для принятия законопроекта все еще необходимо большинство голосов нижней палаты парламента (Национального собрания).

Выступая в эфире TF1, президент Франции поделился мнением на эту тему.

«Я поддерживаю Олимпийскую хартию, которая запрещает ношение любых религиозных символов во время соревнований. Я за то, чтобы Олимпийская хартия применялась на соревнованиях. Что касается занятий спортом (вне соревнований — Спортс»), это должны решать спортивные федерации.

На соревнованиях религиозным символам нет места — какими бы они ни были. Это вопрос равенства мужчин и женщин, всеобщего равенства.

А что касается занятий внутри спортивных объектов, тренировок, то тут нужен прагматизм, наш закон этому не препятствует", — сказал Макрон.