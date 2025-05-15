Месси, Лаутаро, Альварес, Мак Аллистер, Энцо, Гарначо, Де Поль — в предварительной заявке сборной Аргентины на матчи с Чили и Колумбией

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Марсель»), Вальтер Бенитес (ПСВ).
Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Хуан Фойт («Вильярреал»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Леонардо Балерди («Марсель»), Николас Отаменди («Бенфика»), Факундо Медина («Ланс»), Николас Тальяфико («Лион»), Валентин Барко («Страсбур»).
Полузащитники: Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Леандро Паредес («Рома»), Николас Домингес («Ноттингем Форест»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Родриго Де Поль («Атлетико»), Тьяго Альмада («Лион»), Джовани Ло Чельсо («Бетис»), Энцо Фернандес («Челси»), Нико Пас («Комо»).
Нападающие: Лионель Месси («Интер Майами»), Хулиан Альварес («Атлетико»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Валентин Кастельянос («Лацио»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Николас Гонсалес («Ювентус»), Джулиано Симеоне («Атлетико»), Анхель Корреа («Атлетико»).