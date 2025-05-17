Руни о том, что Холанд уступил пенальти Мармушу в финале Кубка: «Именно это отличает Месси и Роналду от Эрлинга и Мбаппе. Они эгоистичны и хотят забивать в каждой игре»

"Эрлинг Холанд — форвард мирового класса, но Лионель Месси и Криштиану Роналду ни за что не отдали бы этот мяч. Именно это отличает этих двух игроков от Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе и других футболистов. Они эгоистичны и хотят забивать в каждой игре.