Слот о 2:3 от «Брайтона»: «Отличный футбол, но не тот результат, которого мы хотели. Если не забиваешь 3-й гол, то трудно выиграть матч на таком уровне. Нельзя упускать такие моменты»

«Это будет совсем не такая игра, как сегодня. Вы видели, что “Брайтон” хотел прессинговать как можно выше и выходить из обороны через пас, но если “Пэлас” будет играть так же, как в финале Кубка, то мы будем больше владеть мячом, чем сегодня, но продираться через их оборону будет очень сложно», — сказал Слот.