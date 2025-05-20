Слот о 2:3 от «Брайтона»: «Отличный футбол, но не тот результат, которого мы хотели. Если не забиваешь 3-й гол, то трудно выиграть матч на таком уровне. Нельзя упускать такие моменты»

"Две очень хорошие команды хотели играть в футбол, не тянуть время, не нырять. Я ждал, что мы забьем третий гол, что могло бы снять все вопросы, но они сравняли счет. Отличный футбол, но не тот результат, которого мы хотели.
Такие моменты на таком уровне действительно имеют значение. Незадолго до этого был промах Салаха, момент у Федерико [Кьезы].
Если ты не забиваешь третий гол, то трудно выиграть матч на таком уровне, особенно на выезде. Мы не можем упускать такие моменты, как сейчас, если хотим выиграть матч.
Мы играли с командой, занимающей восьмое место в Премьер-лиге, но при этом они смогли подписать Митому. Это говорит о силе этой лиги".
О выходе резервных игроков.
«Они сыграли свою роль в определенных матчах и на тренировках. Сегодня и в игре с “Челси” им предоставили моменты. Они заслуживают игрового времени. Многие из них должны попасть в сборные, поэтому для них важно получать игровое время, и именно поэтому мы провели небольшую ротацию.
Мы уступили очки «Челси» и «Брайтону» не из-за этого, у нас был хороший состав".
О матче с «Кристал Пэлас».
«Это будет совсем не такая игра, как сегодня. Вы видели, что “Брайтон” хотел прессинговать как можно выше и выходить из обороны через пас, но если “Пэлас” будет играть так же, как в финале Кубка, то мы будем больше владеть мячом, чем сегодня, но продираться через их оборону будет очень сложно», — сказал Слот.