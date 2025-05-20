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Ямаль будет играть под 10-м номером со следующего сезона. В июле вингер продлит контракт с «Барсой» с отступными в 1 млрд евро (Memorabilia1899.co)

Вингер «Барселоны» получит «десятку» независимо от того, останется ли в команде Ансу Фати — нынешний обладатель 10-го номера в «блаугране», сообщает Memorabilia1899.co.

Источник: Sports.Ru

По данным источника, торжественная церемония вручения Ямалю легендарного 10-го номера, под которым играл Лионель Месси, состоится 13 июля в день 18-летия Ламина.

Ожидается, что в этот же день Ямаль подпишет новый контракт с «Барселоной» с отступными в размере 1 млрд евро.

Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

У Ямаля 19 мячей и 22 голевых паса в 59 играх за «Барселону» и Испанию в сезоне. 17-летний вингер забил в 3-й игре подряд — «Вильярреалу».

Фото: memorabilia1899.