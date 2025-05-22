Бучневич о Сергееве: «В “Зените” такая конкуренция, что привозят по 10 бразильцев. Для русских мест на ведущих ролях не было. Лучше куда-то ехать и играть, чем сидеть на лавке»

— Чуть-чуть о любимом вами футболе. Ваш товарищ и земляк по Череповцу Иван Сергеев вернулся из «Зенита» в «Крылья Советов». Вы по этому поводу рады или огорчены? И как восприняли эпизод, когда самарцы выиграли в Санкт-Петербурге в прошлом декабре и Сергеев сделал в ворота бывшей команды дубль?