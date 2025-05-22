Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бучневич о Сергееве: «В “Зените” такая конкуренция, что привозят по 10 бразильцев. Для русских мест на ведущих ролях не было. Лучше куда-то ехать и играть, чем сидеть на лавке»

Форвард по ходу сезона перешел в «Крылья Советов» из «Зенит» и забил 9 голов в 22 матчах за самарский клуб в Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— Чуть-чуть о любимом вами футболе. Ваш товарищ и земляк по Череповцу Иван Сергеев вернулся из «Зенита» в «Крылья Советов». Вы по этому поводу рады или огорчены? И как восприняли эпизод, когда самарцы выиграли в Санкт-Петербурге в прошлом декабре и Сергеев сделал в ворота бывшей команды дубль?

— Видел, что он забил, — и обрадовался. Он хороший футболист, но в «Зените» такая конкуренция, что привозят по десять бразильцев.

Для русских мест на ведущих ролях там не было. Поэтому лучше куда-то ехать и играть, чем сидеть на лавке.

Он уже доказал, что может забивать важные голы в любой команде, за которую играет.

Тем более что «Крылья» в аренду Зиньковского взяли, с которым у них была хорошая связка. Будет с кем играть в футбол, — сказал нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич.