«Сантос» вылетел из Кубка Бразилии от клуба 2-го дивизиона КРБ — по пенальти. Неймар сыграл впервые за месяц — вышел на замену и реализовал удар с точки

Неймар вышел на замену на 66-й минуте. Форвард «Сантоса» реализовал свой удар в серии пенальти.
Бразилец появился на поле впервые за месяц — игрок восстанавливался от травмы бедра. Статистику Неймара можно увидеть здесь.
Клуб из Сан-Паулу в ответном матче уступил команде из второго бразильского дивизиона КРБ в 3-м раунде турнира (0:0, 4:5 по пенальти, первая игра — 1:1).
Неймар вышел на замену на 66-й минуте. Форвард «Сантоса» реализовал свой удар в серии пенальти.
Бразилец появился на поле впервые за месяц — игрок восстанавливался от травмы бедра. Статистику Неймара можно увидеть здесь.