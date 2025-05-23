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«Сантос» вылетел из Кубка Бразилии от клуба 2-го дивизиона КРБ — по пенальти. Неймар сыграл впервые за месяц — вышел на замену и реализовал удар с точки

Клуб из Сан-Паулу в ответном матче уступил команде из второго бразильского дивизиона КРБ в 3-м раунде турнира (0:0, 4:5 по пенальти, первая игра — 1:1).

Источник: Спортс"

Неймар вышел на замену на 66-й минуте. Форвард «Сантоса» реализовал свой удар в серии пенальти.

Бразилец появился на поле впервые за месяц — игрок восстанавливался от травмы бедра. Статистику Неймара можно увидеть здесь.