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Неймар о вылете «Сантоса» из Кубка: «Команда не может зависеть только от меня, нужно, чтобы каждый вносил свой вклад. Продление контракта? Пока не знаю»

Клуб из Сан-Паулу уступил команде из второго бразильского дивизиона КРБ в 3-м раунде Кубка Бразилии (0:0, 4:5 по пенальти, первая игра — 1:1).

Источник: Спортс"

Неймар сыграл впервые за месяц после травмы бедра. Бразилец вышел на замену во втором тайме и реализовал удар в серии пенальти.

"Я знаю, что с моим присутствием на поле все идет иначе. За 20 или 25 минут я могу изменить ход игры. Я знаю, что могу помочь партнерам.

Это мой первый матч после долгого перерыва. Но команда не может зависеть только от меня. Все знают, в какой мы ситуации, и чтобы выйти из нее, нам нужно, чтобы каждый вносил свой вклад", — сказал Неймар.

Также игроку задали вопрос о возможном продлении контракта.

«Пока не знаю, не знаю», — сказал форвард «Сантоса» в интервью Amazon Prime.

Контракт Неймара с бразильским клубом рассчитан до лета. «Сантос» идет в зоне вылета, на 19-м месте в турнирной таблице бразильской Серии А, набрав 5 очков в 9 играх.