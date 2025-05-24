Мбаппе первым после ухода Месси забил 30 голов в Ла Лиге. Килиан не реализовал пенальти в игре с «Сосьедадом», но сам добил после сэйва вратаря

Француз забил 30-й гол в чемпионате. Последним, кому удавалось дойти до этой отметки, был Лионель Месси в сезоне-2020/21.
В списке бомбардиров Мбаппе опережает Роберта Левандовского («Барселона») на 5 мячей.
Нападающий «Реала» отличился на 38-й минуте игры с «Сосьедадом» в 38-м туре. Он не сумел реализовать пенальти, но сам же добил мяч в сетку после сэйва Унаи Марреро.
Француз забил 30-й гол в чемпионате. Последним, кому удавалось дойти до этой отметки, был Лионель Месси в сезоне-2020/21.
В списке бомбардиров Мбаппе опережает Роберта Левандовского («Барселона») на 5 мячей.