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Мбаппе первым после ухода Месси забил 30 голов в Ла Лиге. Килиан не реализовал пенальти в игре с «Сосьедадом», но сам добил после сэйва вратаря

Нападающий «Реала» отличился на 38-й минуте игры с «Сосьедадом» в 38-м туре. Он не сумел реализовать пенальти, но сам же добил мяч в сетку после сэйва Унаи Марреро.

Источник: Спортс"

Француз забил 30-й гол в чемпионате. Последним, кому удавалось дойти до этой отметки, был Лионель Месси в сезоне-2020/21.

В списке бомбардиров Мбаппе опережает Роберта Левандовского («Барселона») на 5 мячей.