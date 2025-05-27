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Друг Роналду Эду Агирре сообщил о непродлении контракта Криштиану и «Аль-Насра»: «Возможности открыты»

В Саудовской Аравии завершился сезон-2024/25. «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, занял третье место в турнирной таблице чемпионата.

Источник: Спортс"

После заключительного матча сезона португалец написал: «Эта глава окончена. История? Все еще пишется. Благодарен всем».

Эду Агирре, друг футболиста, взявший у него интервью в феврале этого года, заявил, что нападающий не продлил контракт с клубом.

«Он не продлил контракт. Возможности открыты», — заявил Агирре.

В прошедшем сезоне Криштиану Роналду забил 25 голов и сделал 3 передачи в 30 матчах в чемпионате Саудовской Аравии.

Журналист Агирре о Роналду: «Мы ужинали в ресторане, ели десерты, а когда вернулись в час ночи, нам пришлось играть в падел 2 часа. Я его очень люблю».