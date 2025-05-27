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Роналду может перейти в «Аль-Хилаль» из «Аль-Насра» (Foot Mercato)

По данным Foot Mercato, у 40-летнего форварда есть два варианта продолжения карьеры, и он всерьез раздумывает над каждым из них.

Источник: Спортс"

Роналду может остаться в «Аль-Насре», с которым он уже практически достиг устной договоренности по новому контракту. Клуб хочет сохранить своего лидера и сделал соответствующее предложение, которое близко к удовлетворению всех сторон.

«Аль-Хилаль» находится в поисках нового звездного лидера с тех пор, как зимой команду покинул Неймар. Клуб всерьез нацелился на трансфер Криштиану.

У «Аль-Хилаля» есть весомое преимущество — участие в клубном чемпионате мира. Ранее сообщалось, что Роналду выразил желание принять участие в этом турнире.

«Эта глава окончена». Похоже, Роналду уходит из «Аль-Насра».