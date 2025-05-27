Роналду может перейти в «Аль-Хилаль» из «Аль-Насра» (Foot Mercato)

Роналду может остаться в «Аль-Насре», с которым он уже практически достиг устной договоренности по новому контракту. Клуб хочет сохранить своего лидера и сделал соответствующее предложение, которое близко к удовлетворению всех сторон.
«Аль-Хилаль» находится в поисках нового звездного лидера с тех пор, как зимой команду покинул Неймар. Клуб всерьез нацелился на трансфер Криштиану.
У «Аль-Хилаля» есть весомое преимущество — участие в клубном чемпионате мира. Ранее сообщалось, что Роналду выразил желание принять участие в этом турнире.
«Эта глава окончена». Похоже, Роналду уходит из «Аль-Насра».