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Платини о Мбаппе: «Феномен. Килиан был хорош в не самом удачном сезоне “Реала”. Не просите его играть как Месси, Платини или Модрич — он форвард, который забивает»

«Мбаппе феноменален. Он забил 42 гола в Испании, выиграл “Золотую бутсу”, он лучший бомбардир Европы. Это означает, что он был хорош. Он играет за команду, у которой выдался не самый удачный сезон. “Реал” тоже стареет.

Источник: Спортс"

«Мбаппе феноменален. Он забил 42 гола в Испании, выиграл “Золотую бутсу”, он лучший бомбардир Европы. Это означает, что он был хорош. Он играет за команду, у которой выдался не самый удачный сезон. “Реал” тоже стареет. Карьера Карло Анчелотти подходит к концу.

Мбаппе — это феномен. Он нападающий, который забивает. Не просите его играть как Месси, Модрич, Платини или Зидан. Он нападающий, центрфорвард — не понимаю, что думают об этом новые тренеры. Он нападающий, который забивает голы. Это самое главное.

Нужно знать одно: вы либо строите команду под него, либо создаете команду, которая будет хорошо играть. В этом и заключается сложность", — сказал бывший футболист сборной Франции.