Платини о Мбаппе: «Феномен. Килиан был хорош в не самом удачном сезоне “Реала”. Не просите его играть как Месси, Платини или Модрич — он форвард, который забивает»

Мбаппе — это феномен. Он нападающий, который забивает. Не просите его играть как Месси, Модрич, Платини или Зидан. Он нападающий, центрфорвард — не понимаю, что думают об этом новые тренеры. Он нападающий, который забивает голы. Это самое главное.