Хави о том, что не выиграл «Золотой мяч»: «Не считаю себя лучше Месси и Роналду, я не мог в одиночку выигрывать матчи. Я плеймейкер, который дирижирует игрой»

Я очень горжусь тем, что был на таком уровне и, прежде всего, тем, что вписал свое имя в историю. Фото с моими друзьями Иньестой и Месси — это нечто историческое. Это потрясающе, я превзошел свои мечты«, — сказал бывший полузащитник и тренер “Барселоны”.