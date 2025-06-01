Анри об Энрике: «Требл с “ПСЖ” немного ценнее, чем с “Барсой” и “Ман Сити” у Пепа. У клуба есть деньги, но они пошли в верном направлении»

Он был уверен в Витинье, он знал, что если дать определенные установки Фабиану Руису, то у него все получится. Фабиан Руис в сборной и в «ПСЖ», казалось, был потерян. Если дать ему установки, он сможет их реализовать, так что стоит отдать ему должное.