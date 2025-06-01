Анри об Энрике: «Требл с “ПСЖ” немного ценнее, чем с “Барсой” и “Ман Сити” у Пепа. У клуба есть деньги, но они пошли в верном направлении»

"Это его путь. Вы должны играть так, как ему нравится, или вам придется уйти. Если вы можете затмить его представление о том, что он собирается делать, он вас отпустит. Неймар, Верратти — вы можете идти.
Он был уверен в Витинье, он знал, что если дать определенные установки Фабиану Руису, то у него все получится. Фабиан Руис в сборной и в «ПСЖ», казалось, был потерян. Если дать ему установки, он сможет их реализовать, так что стоит отдать ему должное.
Это его второй требл в составе другой команды (первый требл Энрике выиграл с «Барселоной» в сезоне-2014/15 — Спортс«“), это удавалось только Пепу Гвардиоле с “Барселоной” и “Ман Сити”. Я считаю, что то, что он сделал это с “ПСЖ”, немного более ценно.
Да, есть деньги, чтобы покупать игроков, но они пошли в верном направлении, они подписали нужных игроков и дополнили их несколькими ветеранами", — сказал бывший игрок сборной Франции в эфире CBS Sports.