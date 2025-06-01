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Анри об Энрике: «Требл с “ПСЖ” немного ценнее, чем с “Барсой” и “Ман Сити” у Пепа. У клуба есть деньги, но они пошли в верном направлении»

Парижане стали победителями Лиги чемпионов, разгромив «Интер» (5:0) в финале турнира. Ранее в сезоне «ПСЖ» выиграл Лигу 1 и Кубок Франции.

Источник: Спортс"

"Это его путь. Вы должны играть так, как ему нравится, или вам придется уйти. Если вы можете затмить его представление о том, что он собирается делать, он вас отпустит. Неймар, Верратти — вы можете идти.

Он был уверен в Витинье, он знал, что если дать определенные установки Фабиану Руису, то у него все получится. Фабиан Руис в сборной и в «ПСЖ», казалось, был потерян. Если дать ему установки, он сможет их реализовать, так что стоит отдать ему должное.

Это его второй требл в составе другой команды (первый требл Энрике выиграл с «Барселоной» в сезоне-2014/15 — Спортс«“), это удавалось только Пепу Гвардиоле с “Барселоной” и “Ман Сити”. Я считаю, что то, что он сделал это с “ПСЖ”, немного более ценно.

Да, есть деньги, чтобы покупать игроков, но они пошли в верном направлении, они подписали нужных игроков и дополнили их несколькими ветеранами", — сказал бывший игрок сборной Франции в эфире CBS Sports.