«Мбаппе, Месси, идите на ###. Неймар, надеюсь, ты окажешься в тюрьме, как Дани Алвес». Фанаты «ПСЖ» о форвардах после победы в ЛЧ

Когда за «Пари Сен-Жермен» выступали Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Неймар, команде не удалось завоевать трофей. При французе и бразильце, до прихода аргентинца, парижане играли в финале ЛЧ в 2020 году, но уступили «Баварии» (0:1).
Как сообщает Marca, после завоевания титула и во время празднования фанаты «ПСЖ» на камеру поделились эмоциями и вспомнили трех звездных игроков.
Один из болельщиков подчеркнул: «Эта победа демонстрирует важность командной работы. С Мбаппе все было бы не так, мы бы не достигли этого. Сегодня у нас настоящая команда, и это имеет значение. Мбаппе, иди на ###».
«Месси, иди на ###. Неймар, надеюсь, ты окажешься в тюрьме, как Дани Алвес», — заявил другой фанат.
Скриншот: marca.com.