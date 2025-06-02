Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Бетис
1
:
Челси
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
ПСЖ
5
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:4
Ростов
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Лига наций
04.06
Германия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.85
П2
4.30
Футбол. Лига наций
05.06
Испания
:
Франция
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.26
П2
3.10

«Мбаппе, Месси, идите на ###. Неймар, надеюсь, ты окажешься в тюрьме, как Дани Алвес». Фанаты «ПСЖ» о форвардах после победы в ЛЧ

В субботу парижане разгромили «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов. Это первая победа в истории клуба в турнире.

Источник: Спортс"

Когда за «Пари Сен-Жермен» выступали Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Неймар, команде не удалось завоевать трофей. При французе и бразильце, до прихода аргентинца, парижане играли в финале ЛЧ в 2020 году, но уступили «Баварии» (0:1).

Как сообщает Marca, после завоевания титула и во время празднования фанаты «ПСЖ» на камеру поделились эмоциями и вспомнили трех звездных игроков.

Один из болельщиков подчеркнул: «Эта победа демонстрирует важность командной работы. С Мбаппе все было бы не так, мы бы не достигли этого. Сегодня у нас настоящая команда, и это имеет значение. Мбаппе, иди на ###».

«Месси, иди на ###. Неймар, надеюсь, ты окажешься в тюрьме, как Дани Алвес», — заявил другой фанат.

Скриншот: marca.com.