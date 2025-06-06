Ямаль о 5:4 с Францией: «К 60-й минуте счет был ошеломляющим, но нас заставили страдать. В финале победит сильнейший — надеюсь, вернем трофей в Испанию»

«В конце концов, это отличная команда. Это игроки мирового класса, и они заставляют вас страдать. К 60-й минуте счет был ошеломляющим, но это игроки, которые заставляют вас страдать».
О матче с Португалией.
«Обе команды очень хорошие, с игроками мирового класса. Победит сильнейший. Надеюсь, мы вернем кубок в Испанию».
О «Золотом мяче».
«Я всегда говорю своей маме, что стараюсь выкладываться полностью. Это мотивирует меня играть в футбол, это то, ради чего я встаю по утрам. Дембеле — отличный игрок, но мы в финале», — сказал вингер «Барселоны» и сборной Испании в интервью TVE.