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Ямаль о 5:4 с Францией: «К 60-й минуте счет был ошеломляющим, но нас заставили страдать. В финале победит сильнейший — надеюсь, вернем трофей в Испанию»

В полуфинальном матче команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Францию со счетом 5:4.

Источник: Спортс"

«В конце концов, это отличная команда. Это игроки мирового класса, и они заставляют вас страдать. К 60-й минуте счет был ошеломляющим, но это игроки, которые заставляют вас страдать».

О матче с Португалией.

«Обе команды очень хорошие, с игроками мирового класса. Победит сильнейший. Надеюсь, мы вернем кубок в Испанию».

О «Золотом мяче».

«Я всегда говорю своей маме, что стараюсь выкладываться полностью. Это мотивирует меня играть в футбол, это то, ради чего я встаю по утрам. Дембеле — отличный игрок, но мы в финале», — сказал вингер «Барселоны» и сборной Испании в интервью TVE.