Ямаль о 5:4 с Францией: «К 60-й минуте счет был ошеломляющим, но нас заставили страдать. В финале победит сильнейший — надеюсь, вернем трофей в Испанию»

«Я всегда говорю своей маме, что стараюсь выкладываться полностью. Это мотивирует меня играть в футбол, это то, ради чего я встаю по утрам. Дембеле — отличный игрок, но мы в финале», — сказал вингер «Барселоны» и сборной Испании в интервью TVE.