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Рибери о словах Роналду про «Золотой мяч»: «Значит, все таки-нужно победить в ЛЧ, чтобы выиграть его? ???»

Рассуждая о шансах Ламина Ямаля на завоевание приза, нападающий «Аль-Насра» заявил: «Награду должен получать тот, кто выиграл ЛЧ. Не слишком верю в индивидуальные призы, знаю, как принимаются решения за кулисами».

Источник: Спортс"

«Значит, все таки-нужно победить в Лиге чемпионов, чтобы выиграть “Золотой мяч”? ???» — написал бывший вингер «Баварии» в сторис инстаграма.

Напомним, в 2013 году Рибери финишировал третьим в голосовании, организованном ФИФА и France Football. Криштиану Роналду завоевал «Золотой мяч», Лионель Месси стал вторым. В том году «Бавария», за которую играл француз, стала победителем Лиги чемпионов.

Рибери о «Золотом мяче»-2013: «Будь голосование таким же, как сейчас, я бы победил. Я выиграл все в том году. У журналистов я был лидером».

Рибери о «Золотом мяче»-2013: «Навсегда останется несправедливостью. Все еще ищу объяснения. Месси и Роналду знали, что я с ними в одном ряду».