Мартинес о победе в Лиге наций: «После того как Испания забивала, Португалия проявила невероятный характер. Главное — это коллектив: у нас 17 одинаково классных футболистов»

Футбол — это энергозатратная игра, и здесь важно иметь больше, чем просто 11 футболистов. Мало-помалу мы доказали, что у нас есть четкое понимание, как создавать проблемы для сборной Испании. И забили два гола. А игроки, вышедшие на замену, помогли нам довести дело до победы.