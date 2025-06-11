Рейндерс о Гвардиоле: «Я следил за ним с работы с “Барсой” и Месси. “Сити” доминирует на поле и играет в атакующий футбол. Это мне подходит»

«Это отличный шанс для меня. Я следил за Пепом с тех пор, как он тренировал “Барселону” с Лионелем Месси.
Игра его команды в Испании и то, как он перенес это сюда, заставило меня по-настоящему задуматься о выступлении за «Манчестер Сити».
Я хочу развиваться как футболист — стать еще более совершенным полузащитником. Футбол — это завоевание трофеев, и я надеюсь выиграть как можно больше титулов с «Ман Сити».
Все знают, как в целом играет «Манчестер Сити», какой у команды стиль игры — доминировать на поле над соперником и играть в атакующий футбол. Это то, что мне больше всего подходит.
Я полузащитник бокс-ту-бокс (играет от одной штрафной до другой — Спортс«“), люблю строить атаки из глубины и кормить нападающих передачами, создавать моменты. Иногда также сам пытаюсь забивать голы”, — сказал Рейндерс.
Тейани Рейндерс — в «Манчестер Сити». Замена для Де Брюйне?