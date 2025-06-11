Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Сербия
3
:
Андорра
0
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Латвия
1
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Сан-Марино
0
:
Австрия
4
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Румыния
2
:
Кипр
0
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Нидерланды
8
:
Мальта
0
П1
X
П2
Футбол. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
2
:
Польша
1
П1
X
П2

Рейндерс о Гвардиоле: «Я следил за ним с работы с “Барсой” и Месси. “Сити” доминирует на поле и играет в атакующий футбол. Это мне подходит»

Сегодня «горожане» купили 26-летнего хавбека сборной Нидерландов у «Милана» за 70 млн евро с учетом бонусов.

Источник: Спортс"

«Это отличный шанс для меня. Я следил за Пепом с тех пор, как он тренировал “Барселону” с Лионелем Месси.

Игра его команды в Испании и то, как он перенес это сюда, заставило меня по-настоящему задуматься о выступлении за «Манчестер Сити».

Я хочу развиваться как футболист — стать еще более совершенным полузащитником. Футбол — это завоевание трофеев, и я надеюсь выиграть как можно больше титулов с «Ман Сити».

Все знают, как в целом играет «Манчестер Сити», какой у команды стиль игры — доминировать на поле над соперником и играть в атакующий футбол. Это то, что мне больше всего подходит.

Я полузащитник бокс-ту-бокс (играет от одной штрафной до другой — Спортс«“), люблю строить атаки из глубины и кормить нападающих передачами, создавать моменты. Иногда также сам пытаюсь забивать голы”, — сказал Рейндерс.

Тейани Рейндерс — в «Манчестер Сити». Замена для Де Брюйне?