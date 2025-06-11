Анчелотти о Бразилии: «Рафинья — яркий современный игрок. Неймар может играть в любой точке поля. Каземиро — гарантия безопасности команды. Я рад, что мы вышли на ЧМ»

«Сегодня мы играли в четыре нападающих, команда была сбалансированной. Играть в атаке вчетвером, втроем или вдвоем — это не проблема. Важно, чтобы все десять полевых игроков бегали и жертвовали собой. Родриго делал это много раз, мы его очень хорошо знаем. Неймар тоже может сделать это без проблем».