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Месси, Суарес, Бускетс и Альба — в заявке «Интер Майами» на КЧМ

Турнир пройдет в США с 14 июня по 13 июля. Флоридцы проведут первый матч 15 июня против египетского «Аль-Ахли».

Источник: Спортс"

Заявка «Интер Майами» выглядит следующим образом:

вратари: Дрейк Кэллендер, Рокко Риос, Оскар Устари, Уильям Ярбро;

защитники: Жорди Альба, Ноа Аллен, Томас Авилес, Исраэль Боутрайт, Максимилиано Фалькон, Иэн Фрэй, Гонсало Лухан, Тайлер Холл, Эктор Мартинес, Райан Сэйлор, Марсело Вейгандт;

полузащитники: Янник Брайт, Серджи Бускетс, Бенха Кремаски, Сантьяго Моралес, Федерико Редондо, Бальтасар Родригес, Давид Руис, Теласко Сеговия;

форварды: Лео Афонсо, Тадео Альенде, Лионель Месси, Аллен Обандо, Фафа Пико, Луис Суарес.