Месси, Суарес, Бускетс и Альба — в заявке «Интер Майами» на КЧМ

Заявка «Интер Майами» выглядит следующим образом:
вратари: Дрейк Кэллендер, Рокко Риос, Оскар Устари, Уильям Ярбро;
защитники: Жорди Альба, Ноа Аллен, Томас Авилес, Исраэль Боутрайт, Максимилиано Фалькон, Иэн Фрэй, Гонсало Лухан, Тайлер Холл, Эктор Мартинес, Райан Сэйлор, Марсело Вейгандт;
полузащитники: Янник Брайт, Серджи Бускетс, Бенха Кремаски, Сантьяго Моралес, Федерико Редондо, Бальтасар Родригес, Давид Руис, Теласко Сеговия;
форварды: Лео Афонсо, Тадео Альенде, Лионель Месси, Аллен Обандо, Фафа Пико, Луис Суарес.