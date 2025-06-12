Неймар и «Сантос» обсуждают продление контракта. Игрок не спешит c соглашением, ожидая варианты из Европы

Клуб все еще пытается убедить нападающего продлить контракт до декабря 2026 года, в то время как сторона игрока не спешит с соглашением.
Текущий контракт Неймара с «Сантосом» действует до 30 июня, так что его окружение не видит причин торопиться. Игрок не отказывается от возможности вернуться в Европу, если появится интересный вариант. Однако такая перспектива в настоящее время считается отдаленной.
Отмечается, что бразилец дал «Сантосу» слово, что не будет вести переговоры с другой командой в Бразилии.