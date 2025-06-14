Месси, Роналду, Пеле, Марадона, Мальдини, Нойер и Иньеста — в «величайшей сборной всех времен» от FourFourTwo

В состав вошли:
— вратарь: Мануэль Нойер;
— защита: Карлос Алберто, Паоло Мальдини, Бобби Мур, Франко Барези;
— полузащита: Лотар Маттеус, Андрес Иньеста, Диего Марадона;
— нападение: Лионель Месси, Пеле, Криштиану Роналду.
Британский журнал составил команду, которая «вытерла бы пол» любым соперником.
В состав вошли:
— вратарь: Мануэль Нойер;
— защита: Карлос Алберто, Паоло Мальдини, Бобби Мур, Франко Барези;
— полузащита: Лотар Маттеус, Андрес Иньеста, Диего Марадона;
— нападение: Лионель Месси, Пеле, Криштиану Роналду.