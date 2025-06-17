Отец Неймара об образе жизни игрока: «Хватит думать, что он каждый вечер на карнавале. Травмы он получал не из-за встреч с девушками. Думаете, он порвал “кресты” из-за покера?»

— Нужно перестать думать, что он ходит на карнавал каждый вечер. На поле он профессионал. Вне его — это его жизнь. Он ходит на вечеринки, когда у него отпуск или выходной. Травмы он получал не потому, что встречался с девушками. Вы думаете, он порвал крестообразные связки из-за игры в покер? — сказал Неймар да Силва, отец и агент 33-летнего футболиста.