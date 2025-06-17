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Отец Неймара об игре сына: «Чистое развлечение, люди платят, чтобы увидеть его, — как платили, чтобы смотреть на Роналду и Месси. Как фанату футбола, мне будет грустно, когда он закончит»

"Недоброжелатели всегда будут рядом. Даже когда он травмирован, о нем все равно говорят.

Источник: Спортс"

Футбол — это развлечение! А Неймар — это чистое развлечение. Когда ты смотришь на его игру, ты замираешь и говоришь себе: он другой, он особенный. Именно поэтому люди платят, чтобы увидеть его, и именно поэтому СМИ постоянно о нем говорят.

Когда мой сын закончит карьеру, мне будет грустно. Как фанату футбола, мне хочется видеть его в деле как можно дольше. Я заплачу, чтобы увидеть его игру. Так же, как фанаты годами платили, чтобы смотреть на Криштиану [Роналду] и Месси", — сказал Неймар-старший.

Отец Неймара об образе жизни игрока: «Хватит думать, что он каждый вечер на карнавале. Травмы он получал не из-за встреч с девушками. Думаете, он порвал “кресты” из-за покера?».