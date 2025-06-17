Отец Неймара об игре сына: «Чистое развлечение, люди платят, чтобы увидеть его, — как платили, чтобы смотреть на Роналду и Месси. Как фанату футбола, мне будет грустно, когда он закончит»

Футбол — это развлечение! А Неймар — это чистое развлечение. Когда ты смотришь на его игру, ты замираешь и говоришь себе: он другой, он особенный. Именно поэтому люди платят, чтобы увидеть его, и именно поэтому СМИ постоянно о нем говорят.