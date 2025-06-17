Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
19:00
Флуминенсе
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.98
П2
1.71
Футбол. Зарубежный
22:00
Ривер Плейт
:
Урава Ред Даймонд
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.62
П2
6.91
Футбол. Зарубежный
18.06
Ульсан
:
Мамелоди Сандаунз
Все коэффициенты
П1
4.36
X
3.40
П2
1.99
Футбол. Зарубежный
18.06
Монтеррей
:
Интер
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.56
П2
1.58
Футбол. Зарубежный
завершен
Фламенго
2
:
Эсперанс
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Бока Хуниорс
2
:
Бенфика
2
П1
X
П2

Отец Неймара о сыне: «Его пик пришелся на “ПСЖ”, он был одним из творцов первого выхода в финал ЛЧ. Причины его ухода мы расскажем позже»

— Вам не удалось защитить его от болельщиков «ПСЖ». Это вызывает сожаление?

Источник: Спортс"

— Его пик пришелся именно на «ПСЖ». Ему не хватило только Лиги чемпионов. Он был одним из творцов первого выхода в финал (в 2020 году). Но нам не повезло.

Потом болельщики почувствовали себя преданными и пришли под наши окна. Но такое случается. Причины его ухода мы расскажем позже, — сказал с улыбкой Неймар-старший.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные 222 млн евро. Бразилец покинул парижский клуб в 2013 году, перейдя в «Аль-Хилаль». Сейчас 33-летний форвард выступает за «Сантос».