Месси получил от Баджо футболку Италии с ЧМ-1994: «Спасибо, Роберто. Ты легенда футбола»

«Какая прекрасная встреча! Спасибо, Роберто, за этот особенный и значимый подарок и за прекрасную беседу. Ты легенда футбола. Всегда будем тебе рады», — написал форвард «Интер Майами» в соцсетях.
Фото: соцсети Лионеля Месси.
Итальянец подарил Месси футболку со своей фамилией с чемпионата мира-1994, который проходил в США. Тогда Италия дошла до финала, где уступила бразильцам в серии пенальти. Баджо тогда не реализовал 11-метровый удар.
«Какая прекрасная встреча! Спасибо, Роберто, за этот особенный и значимый подарок и за прекрасную беседу. Ты легенда футбола. Всегда будем тебе рады», — написал форвард «Интер Майами» в соцсетях.
Фото: соцсети Лионеля Месси.