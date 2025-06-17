Гендиректор «Аль-Хилаля» не жалеет о покупке Неймара за 100 млн евро: «Критиковать его за травмы несправедливо, большую часть он получает при попытках отобрать у него мяч»

Но сопутствующим положительным эффектом стал рост популярности клуба в мире. Его переход — наряду с трансферами других звезд — помог нам набрать подписчиков в соцсетях. Сейчас их у нас 42 млн. В некотором смысле это своего рода наследие, которое может остаться у нас", — сказал Эстеве Кальсада.