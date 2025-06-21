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Морган не включил Месси в свою сборную лучших футболистов в истории. Роналду, Марадона, Зидан — в ней

Британский журналист и болельщик «Арсенала» назвал команду из 11 лучших футболистов по его версии.

Источник: Спортс"

Вратарь: Гордон Бэнкс;

Защитники: Кафу, Франко Барези, Паоло Мальдини, Роберто Карлос;

Полузащитники: Зинедин Зидан, Лотар Маттеус, Роналдиньо;

Нападающие: Диего Марадона, Криштиану Роналду, Роналдо.

«Если брать во внимание пик их карьеры, то вот мой состав. Месси даже не попал в мой список 11 лучших игроков мира всех времен», — написал в соцсетях Пирс Морган.

«Месси даже не лучший аргентинец в истории, не говоря уже о мире». Морган о разминке Марадоны перед матчем «Наполи» с «Баварией».

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