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Роналду, Месси, Зидан, Мальдини, Буффон, Неста, Хави и Роналдо — в сборной мечты Рэшфорда

Нападающий «Манчестер Юнайтед» включил в символическую команду следующих футболистов.

Источник: Спортс"

— вратарь: Джанлуиджи Буффон;

— защита: Кафу, Алессандро Неста, Паоло Мальдини, Роберто Карлос;

— полузащита: Хави, Андрес Иньеста, Зинедин Зидан;

— нападение: Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роналдо.

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